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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kar yağışı sonrası evleriyle ünlü Safrabolu'da kartpostallık görüntüler oluştu

Kar yağışı sonrası evleriyle ünlü Safrabolu'da kartpostallık görüntüler oluştu

Safranbolu'dan detay

Parmak Parmak İzi Başkent Tarihi Mekan Kar Yağışı 

-Tarihi yapılardan detaylar
-Turistlerden detaylar

( KARABÜK -ÖZEL)- Evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu ilçesinde kar yağışıyla birlikte tarihi yerler ayrı bir güzelliğe büründü KARABÜK

- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kar yağışının ardında tarihi mekanlar gündüz ve akşam ayrı bir güzelliğe büründü. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprülerin yer aldığı, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Safranbolu, dört mevsim ayrı bir güzellik yaşatıyor. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi kentte, 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte tarihi konaklar, camiler, han ve hamam, Kent Tarihi Müzesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi Çarşı bölgesinde akşam saatlerindeki ışıklandırma ve gündüz beyaz örtüyle kaplı tarihi yapılar ayrı bir güzelliğe bürünürken, turistler de kartpostallık görüntüleri cep telefonlarıyla fotoğrafladı. "Açık hava müzesi" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla da anılan ve her yıl bir milyondan fazla turisti ağırlayan Safranbolu, kış manzarasıyla ayrı bir seyir zevki yaşatıyor.
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