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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışı - SİVAS İzle

Kar yağışı - SİVAS İzle

- Tarihi kent meydanından kar görüntüleri - Kar yağışı altında yürüyen insanlar - Ağaçlardaki kar manzaralarıSİVAS (AA) - Sivas 'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 144 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Gemerek'te 5, Gürün'de 14, Hafik'te 20, İmranlı'da 11, Kangal'da 22, Şarkışla'da 21, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da 30 olmak üzere 144 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.Öte yandan kent merkezinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken, karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

İş Makinesi Karla Mücadele Kar Manzaraları Kar Yağışı Kışla 

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