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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı ölüm getirdi

Kar yağışı ölüm getirdi

kaza yerinden görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir'de kaza: 1 ölü 7 yaralı ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı. Yurt genelinde aniden bastıran kar yağışı sebebiyle trafikte çok sayıda kaza meydana gelirken, bunlardan biri de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Sarayören yolu üzerinde kar yağışı sebebiyle 10 EF 558 plakalı otomobil sürücüsü ile 26 EK 274 plakalı otomobilin sürücüsü kar yağışı sebebiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrasında ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 7 kişi yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Kar Yağışı Direksiyon 

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