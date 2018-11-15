Kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı - KARS

- Kar yağışı - Yolda kalan sürücüler - Sürücülerin zincir bağlaması - Yolda kalan sürücülerden Sait Hüseyinailzade'nin konuşması - İranlı sürücü Rahim Ahmet Nejad'ın konuşması Kars - Iğdır Karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.Kentte dünden beri etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle sürcüler zor anlar yaşadı. Kars - Iğdır Karayolu Hanlar geçiti mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tır ve otomobiller yolda kaldı. Hazırlıksız yakalan bazı sürücüler geri dönerken diğer sürücüler ise araç lastiklerine zincir taktı.Yolda kalan sürücülerden Sait Hüseyinailzade, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'dan yola çıktıklarını Kars 'ta kar yağışına yakalandıklarını söyledi.
Hüseyinalizade, zincilerini taktıktan sonra yollarına devam edeceklerini ifade ederek, "Kar yağdı berekettir, ben işimi seviyorum eve ekmek götürüyoruz. Kar yağıyor Kars - Iğdır arasında bir rampa vardı baktık araçlar kayıyor kaza yapmadan zincilerimizi bağladık. Zincileri takıyoruz başkalarına da zarar vermeyelim inşallah buradan çıkıp yolumuza devam edeceğiz." dedi. Yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunan Hüseyinailzade, "Yola çıkan sürücüler her zaman hazırlıklı olsunlar, başlarına böyle birşey gelebilir. Tavsiyem zincilerini taksınlar kaza yapmadan yollarına devam etsinler. Türkiye'nin de yolları güzel her taraf iki şeritli çok razıyız, Allah herkesten razı olsun. Kar yağdığında da yollardan şikayet etmesinler herkes zincirini taksın." diye konuştu. İranlı sürücü Rahim Ahmet Nejad ise kar yağışı nedeniyle araçların kaydığını anımsatarak, "Kar yağdı araçlar kaydı zincileri bağlıyoruz. İnşallah kazasız belasın eve döneriz Gürcistan'dan geldik İran'a doğru gidiyoruz. Bütün şoförlere dikkat etsin yolda kar var, yanlarında zincir olsun." ifadesini kullandı.Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.