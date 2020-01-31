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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

Kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

Yolda mahsur kalan araçlar

Mahsur Kaldı Kar Yağışı 

-Yolda mahsur kalan vatandaşlar ile röp.

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ponor Dağı'nda mahsur kalan 30 araç kurtarıldı. Tatvan-Hizan karayolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki 1466 rakımlı Ponor Dağı'nda yolun kapanması üzerine vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tek şeritten yolu açmasıyla mahsur kalan vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden kurtularak ilçeye doğru yola çıktılar.
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