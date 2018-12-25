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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı nedeniyle karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı

Kar yağışı nedeniyle karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı

İzmir-ankara d300 karayolunun trafiğe kapalı kalması

Zincir Takma Bild Ayder Kar Yağışı Trol 

-Trafikte kalan sürücülerin araçlarına zincir takması
-Grayder araçlarının, orta refüjdeki geçiş yollarını açıp, sürücülerin şehir merkezine yönlendirilmesi
-Detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı sonucunda, yolun kapanması nedeniyle Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anonslar ile sürücüler uyarılarak trafiğe çıkmamaları istendi. Kula’da akşam saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D300 Karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık Rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, orta refüjde bulunan ve sadece kar küreme araçlarının geçişi için oluşturulan geçiş yolu, Grayder araçları ile açılarak, İzmir-Ankara istikametine gitmek isteyen araçlar, geri döndürülerek şehir merkezine yönlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kavacık Rampasında tıkanan trafikte, sürücüler araçlarına zincir taktı. Karayolları bölge müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre toplam 3 greyderin Kula ilçesinde yol açma çalışması yaptığı ayrıca ekiplerin yolda tuzlama çalışmasının yaptığı bildirildi.
Yolda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu ve yolların açılmasını beklediklerini söyledi.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan İzmir Ankara D300 Karayolu, 2 saat süren çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yolda önlemler almaya devam ediyor.
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