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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarını böyle açıyorlar

Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarını böyle açıyorlar

Yol açma çalışması

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Kara gömülen iş makineleri
-Detay

( VAN )- 80 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı- Belediye ekipleri, kardan dolayı kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İlçede aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı.
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