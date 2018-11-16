Kar yağışı - MALATYA

- Karda yürüyen vatandaşlar - Trafik yoğunluğundan detaylar - Kent merkezinin genel görüntüsü Malatya 'da kar yağışıMALATYA (AA) - Malatya kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.Kent merkezinde sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde kara dönüştü. Etkisini arttıran kar yağışı parkları ve araçların üstünü beyaza bürüdü.Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, hazırlıksız yakalandıkları kar yağışı sonrası zor anlar yaşadı.Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, trafik polisleri ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.