Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, araçlar yollarda mahsur kaldı İzle

-Kazadan detaylar

-Mahsur kalan araçlardan detaylar



( TEKİRDAĞ )- Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da sabah saatlerinde kenti beyaza bürüyen kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte gece saat 02.30 sularında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’yı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekipleri yolda çalışmalar başlattı. Kar nedeniyle yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar yaşanırken, Çok sayıda aracın yolda mahsur kalması, telefon kameralarına yansıdı. Kent genelinde kar yağışına karşılık kurum ve belediyelere bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (HLD-

