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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı - KASTAMONU

Kar yağışı - KASTAMONU

- Abana'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının havadan görüntülenmesi - Kardan adam detayı - Kara yolunu kullanan sürücülerden Tayfun Abana'nın konuşması Kastamonu 'da kar yağışıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.İl merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, Yaralıgöz geçidine kadar etkisini sürdürüyor.Karayolları ekipleri, karın etkili olduğu yerlerde karla mücadele çalışmaları yürüttü.Bozkurt 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri de sürücüleri, kar ve etkili olan sis nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyardı.Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu ilçedeki ormanlarda da güzel görüntüler oluştu.Kara yolunu kullanan sürücülerden Tayfun Abana, AA muhabirine, karın geçen yıl da bu zamanlarda yağdığını belirterek, özellikle ormanlarda ortaya çıkan görüntülerin eşsiz güzellikte görsel sunduğunu söyledi.

Güzergah Muhabir Karla Mücadele Kar Yağışı 

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