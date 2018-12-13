Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu, 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu, 41 köy yolu ulaşıma kapandı

-Kent merkezinden genel ve detay kar görüntüleri

Bild Köy Yolları Taşımalı Eğitim Karla Mücadele Kar Yağışı 

--Araçlarını temizleyenler
--Suda yansıyan manzaralar

( GÜMÜŞHANE )- Yağış nedeniyle dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı- Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’de gece etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken, il genelinde 41 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı. Dün il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, gece yarısından sonra bastırınca bu kez kent merkezi de beyaza büründü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı Gümüşhane’de, karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde de yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.
İl Özel İdaresi yetkilileri de yaptıkları açıklamada dün gerçekleşen kar yağışının ardından gece yarısı tekrar etkili olan kar yağışıyla birlikte Merkez ilçede 20, Kürtün ilçesinde 3 ve Torul ilçesinde 18 köy olmak üzere toplam 41 köy yolunun tekrar ulaşıma kapandığını bildirdi. Açıklamada, İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekiplerinin dün gerçekleştirdiği çalışmalarla il genelindeki 50 köyün kapalı yolunda hemen hemen hepsinin tekrar ulaşıma açıldığı fakat gece gerçekleşen yağış sonucu yolların tekrar ulaşıma kapandığı kaydedildi. Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerimizde kapalı köy yolunun olmadığı Gümüşhane’de kapalı köy yolu bulunan ilçelerde erken saatlerde taşımalı eğitim yapılan köyler ve diyaliz hastalarının bulunduğu köyleri önceliklendirilerek karla mücadele çalışmalarına başlandı. (RE-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı