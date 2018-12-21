Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışı - KARS

Kar yağışı - KARS

- Belediyenin tuzlama çalışması yapması - Yoldaki kar manzaraları - Araçların üzerinde biriken karBölgedeki illerden Kars ve Ardahan'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kent merkezlerinin yanı sıra yükseklerde de etkisini gösteren kar ve soğuk havanın buzlanmaya yol açması, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.Vatandaşlar da yağış nedeniyle araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.Karayolları ekipleri ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.Yetkililer, bölgede özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kar Manzaraları Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yurttan Kış ManzaralarıYurttan Kış Manzaraları
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı