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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı - KAHRAMANMARAŞ Haberi

Kar yağışı - KAHRAMANMARAŞ Haberi

- Karayolundan görüntüler - Tır şoförlerinden Ramazan Avşar'ın açıklaması - Tır şoförü Kadir Demir'ın açıklamasıYurtta kış - Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş - Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş - Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor. Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun Göksun ilçesi ile Sarız bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor.Karayolları ekipleri, karayolunu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor. Trafik ekipleri zincirsiz ve çekme halatı olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.Tır şoförlerinden Ramazan Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş 'tan Kayseri istikameti gittiğini ancak yoğun kar yağışı nedeniyle dinlenme tesisinden beklediğini söyledi.

Şoförlerden Kadir Demir ise Irak'tan yükleme yaptığını ve Kayseri'ye gittiğini, yoğun kar yağışı yüzünden dinlenme tesisinde kaldığını, karayolları ekiplerinin yolları açmasını beklediklerini söyledi.

- Büyükşehir belediyesi ekiplerinin kar mücadelesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince başta Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz Mahallesi ile Andırın, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ve Ekinözü ilçelerindeki kar yağışlı mahallelerde küreme çalışmalarını sürdürülüyor.Ekipler, kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle de yollarda biriken taş ve çamur atıklarını temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Karayolları Karla Mücadele Dinlenme Tesisi Ağır Vasıta Kar Yağışı 

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