Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - DÜZCE

: - Kaynaşlı ve Yığılca'dan kar yağışı görüntüsü - Yığılca ilçesinde çocukların kar keyfi Düzce 'de kar yağışı - Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santimetre ulaştıDÜZCE (AA) - Düzce 'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde iki gündür süren kar yağışı, etkisini artırdı. Yığılca ilçesinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.İl Özel İdaresi müdürülüğüne bağlı ekiplerin köy yollarında çalışmalarını sürdürürken ilçe genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı belirtildi.Kar kalınlığı kent merkezinde 15, Yığılca ve Kaynaşlı ilçesinde 40 santimetreye ulaştı.