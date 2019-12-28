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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - ŞIRNAK

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - ŞIRNAK

- Şırnak İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları Şırnak 'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Uludere ilçesinde kar yağışı sonucu otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Uludere ilçesinde araçlarıyla karda mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.Uludere ilçesinde 2 gündür süren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede kar yağışı sonucu 2 köy yolu ulaşıma kapanırken, Uzungeçit beldesi Beyaz Tepe mevkisinde 73 AC 187 plakalı otomobilde 3 kişi mahsur kaldı.İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik yol temizleme çalışması sonucunda araçtaki 3 kişi kurtarıldı.Beytüşşebap ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. İlçede bazı kesimlerde elektrik kesintisi yaşanıyor.İlçede, kapalı olan 9 köy ve 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Mahsur Kaldı Kar Kalınlığı Bild Elektrik Kesintisi Kar Yağışı 

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