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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - KARS

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - KARS

- Kar yağışı - Sarıkamış'tan kar manzaraları - Yolda giden araba ve insanlardan görüntüler - Sığırcıkların ağaçlara konması Kars 'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilediKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.Lapa lapa yağan kar yüzünden ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Aniden bastıran kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.İlçe sakinlerinden Zeki Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının halk arasında dert ayı olduğunu belirterek, "Eskiden mart ayında böyle kar yağmazdı. Birkaç gün önce yine yağmıştı ve şimdi tekrar başladı.
Yarın ne olacağı belli değil, böyle giderse yaz gelmeyecek." diye konuştu.
Öte yandan, sığırcıkların beyaza bürenen ağaçların üzerinde toplu halde durması güzel görüntü oluşturdu.

Muhabir Sığırcık Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 

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