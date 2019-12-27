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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kar yağışı etkisini sürdürüyor - KARS

Kar yağışı etkisini sürdürüyor - KARS

- Kar yağışı - Kartopu oynayan çocuk - Karayollarındaki kar yağışı, şehir tabelalarıKARS (AA) - Kars 'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.Kentte soğuk havanın ardından başlayan kar yağışı, vatandaşlara ve sürücülere zorlu anlar yaşatıyor. Kars - Erzurum kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Karayolları ekipleri, özellikle Sarıkamış Keklik Deresi mevkisinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 40 santimetreye ulaştı.İlçe esnafından Oğuzhan Cengiz, beklenen karın geldiğini dile getirerek, "Bereketli bir kar sezonu olsun. İnşallah herkes ekmeğini kazanır, kar yağışı da böyle devam eder." dedi.

Kar Kalınlığı Allah Kar Yağışı 

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