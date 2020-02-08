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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor

Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor

Kar yağışı

Kar Yağışı 

-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybederken, zaman zamanda etkili olamaya devam ediyor. Bahçelievler'de etkisini sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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