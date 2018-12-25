Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı etkili oluyor - YALOVA

Kar yağışı etkili oluyor - YALOVA

- Süprügelik mevkisinden görüntü - Kamyon sürücüsüyle röportaj - 147 Şube Şefliği sorumlusu Yusuf Karakoyun konuşması Yalova 'da kar yağışı - Yalova - Bursa Karayolu’nda kar yağışının yoğun olduğu Süpürgelik mevkisinde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.YALOVA (AA) – Yalova - Bursa Karayolu’nda kar yağışının yoğun olduğu Süpürgelik mevkisinde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yalova ’da kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışının yoğun yaşadığını Yalova - Bursa Karayolu Süpürgelik mevkisinde karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, 147 Şube Şefliği Can ekipleri, Yalova - Bursa Karayolu’nun trafiği açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 24 saat esasına göre ekipte 25 personel, 2 kepçe, 4 kar küreme kamyonu çalışma yapıyor.147 Şube Şefliği sorumlusu Yusuf Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda arkadaşlarımızın tamamı yolda. Karla mücadelemiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımızda herhangi bir problem olmayacak Allah’ın izniyle. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Tuzlamamız 24 saat kesintisiz olarak devam ediyor." diye konuştu.

Karayolları Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı