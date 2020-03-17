Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı - ERZURUM

Kar yağışı - ERZURUM

- Erzurum kent merkezinde kar yağışı - Yürüyen insanlardan detaylar - Araç ve yaya trafiği - Kar yağışı ve beyaza bürünen ağaçlar Erzurum , Kars ve Ardahan'da, kar yağışı nedeniyle yerleşim alanları beyaza büründü. Erzurum 'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.Esnaf ve vatandaşlar, ev ile iş yerlerinin önündeki ve araçlarının üzerinde biriken kar kütlelerini temizlemeye çalıştı.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Oltu ilçesinde de ekipler kar küreme çalışması başlattı. - KarsKars'ta dün başlayan ve kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Bazı vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.Karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 35 santimetreye ulaştı.Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. - ArdahanArdahan'da aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor.Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağan Yaya Trafiği Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı