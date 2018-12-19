Kar yağışı - EDİRNE

- Edirne 'de etkili olan kar yağışından görüntüler (havadan ve aktüel) Edirne 'de kar yağışı - Edirne 'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düşmesi ön görülüyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Meteorolojiden alınan bilgiye göre, gece boyu etkisini artıran kar yağışı bugün etkili olacak.Yarın Trakya geneli bulutlu bir havanın etkisine girecek ve yağış kesilecek. Ancak cuma günü yeniden kar yağışı bekleniyor.Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düşmesi ön görülüyor. Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Alaeddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapalı köy yolunun bulunmadığını ekiplerin kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Uğur, özellikle uluslararası yol statüsündeki Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarına giden yollarda çalışmaların takviyeli olarak sürdürüldüğünü kaydetti. - Karla mücadele Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tuzlama çalışması yapıyor.Ana arterler ve dik yokuşlarda çalışmalara ağırlık veren ekipler, gece saatlerinde başladıkları karla mücadele çalışmalarını tuzla sürdürüyor. Tarihi köprüler ile trafiğe kapalı alanlara ise solüsyon ile granürlü gübre kullanılıyor. - Esnaf sevindi Edirne 'de etkili olan kar yağışı Edirne li ciğercileri sevindirdi, ciğerciler vatandaşlara tava ciğer ve acı biber ikram etti.Kar yağışının tadını çıkartan Edirne li esnaf, iş yerlerinin önüne kardan adam yaptı. Tava ciğer ve biberle süslenen kardan adam vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar kardan adamla fotoğraf çektirdi. Edirne 'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının herkesi sevindirdiğini söyledi.
Esnaflar olarak iş yerlerinin önüne kardan adam yaptıklarını ve vatandaşlara ciğer ve biber ikram ettiklerini ifade eden Dinar, şöyle konuştu:"Çok güzel bir kar yağışı var. Hayatı olumsuz etkileyen bir durum yok. İş yerimizin önüne kardan adam yaptık. Onu tava ciğer ve biberle süsledik. Yoldan geçenler ve müşterilerin de ilgisini çekiyor. Vatandaşlar gelip fotoğraf çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımıza bu güzel günde ikramda bulunuyoruz. Edirne 'nin lezzeti tava ciğer ve acı biber ikram edip içlerini ısıtıyoruz. Onlar da bundan memnun. Herkesi bu güzel karlı ortamda Edirne 'ye bekliyoruz."