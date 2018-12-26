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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı - DÜZCE İzle

Kar yağışı - DÜZCE İzle

- Kar yağışından detay görüntü Düzce 'de kar yağışı - Kar nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildiDÜZCE (AA) - Düzce 'de etkili olan kar nedeniyle Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Kentte, iki gündür süren kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetre olarak ölçüldü.Kar nedeniyle Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.Öte yandan, il genelinde ulaşıma kapanan 63 köy yolunun İl Özel İdaresine bağlı 49 ekip tarafından başlatılan çalışmalarla açıldığı, şu an itibarıyla kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Bild Taşımalı Eğitim Kar Yağışı 

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