Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışı çocukları sevindirdi

Kar yağışı çocukları sevindirdi

Kar yağışı

Jandarma Kar Topu Karla Mücadele Ticari Araç Kar Yağışı 

-ilçeden detaylar
-Çocukların kar topu oynaması.
-İlçe kaymakamı Halil ibrahim Köroğlu'nun konuşması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde başlayan kar yağışı, çocukları sevindirdi.Kar yağışı yüksek kesimlerde 25 santimetreyi bulurken ilçe merkezinde de 8 ila 10 santimetre kadar oldu. Karayolları karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. İlçede kapalı okul bulunmamakta. İlçe trafik ve jandarma görevlileri yollarda yoğun bir şekilde kontrol yapmaktalar. Kar lastiği olmayan ticari araçlara kesinlikle geçiş izni verilmiyor. İlçe kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, "İlçede şuan için kapalı yolumuz ve okulumuz bulunmamakta. Bir araç Sürgü mahallemizde kar lastiklerinin uygun olmaması nedeniyle kaza yapmış ve bir bayan yaralandı. Emniyet, Jandarma ve Belediyemizle koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı