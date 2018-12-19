Kar yağışı - ÇANAKKALE İzle

- Kentte kar yağışı yaşanan bölgelerden genel ve detay görüntyü Çanakkale 'de kar yağışıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.Kentte saat 05.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir arasında kullanılan bağlantı yolunda kar tutmaya başladı. Karayolları ekiplerince söz konusu bölgelerde tuzlama çalışması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.Jandarma ekipleri ise Çan ve Yenice ilçelerinin bağlantı yollarında denetim gerçekleştiriyor.