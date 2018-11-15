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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışı - BİNGÖL

Kar yağışı - BİNGÖL

- Gece kar yağışı, - kar yağışı nedeniyle kaza yapan kamyon, - Besicilerin hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için karlı yollardan geçmesi, - Besici Erhan Demir ile röportaj Bingöl ’de kış Bingöl ’de akşam saatlerinde başlayan ve sabah devam eden kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.BİNGÖL (AA) – Bingöl ’de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl ’de dün akşam saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.Kar yağışının etkili olduğu Bingöl - Elazığ karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsü öğrenilmeyen 23 AL 595 plakalı bir kamyon, Bilaloğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yan yattı.Kazada ölen ve yaralanan olmazken, bölgede oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.Kar yağışının ardından Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü köy yollarının ulaşıma açık tutulması amacıyla 6 dozer, 17 greyder, 10 kepçe, 3 kar küreme ve 2 kar savurma aracını hazır bekletiyor. Bingöl Merkez Kuruca bölgesindeki besiciler, kar yağışına rağmen yem sıkıntısı çeken hayvanlarını yüksek bölgelere götürerek, yiyecek ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.Kar yağışıyla birlikte hayvanların yiyecek sıkıntısı çektiğini anlatan Erhan Demir, mecbur kaldıklarını için karlı yolları aşarak, hayvanları ağaç yapraklarının olduğu bölgelere götürdüğünü söyledi.

Kar yağışının olduğu bazı bölgelerde son bahar ve kar görüntüsü, güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Köy Yolları Gesi Kar Yağışı Hayvan Trol 

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