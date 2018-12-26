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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı beraberinde kazaları getirdi: 1 Ölü, 8 Yaralı Video

Kar yağışı beraberinde kazaları getirdi: 1 Ölü, 8 Yaralı Video

Kazadan görüntü alınması

Mahsur Kaldı Jandarma Polis Ekipleri Kar Yağışı Direksiyon 

-Detaylar

( KASTAMONU )- Yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 1 Ölü, 2 Yaralı KASTAMONU

- Kastamonu’da kar yağışının başlamasıyla birlikte kazalarda arttı. Üç ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da kar yağışının başlamasıyla birlikte kazalarda arttı. İlk kaza Kastamonu-Taşköprü karayolu Tekev Mevkiinde meydana geldi. Taşköprü istikametinden Kastamonu istikametine seyir halinde bulunan Murat Türkmen (22) yönetimindeki 37 LH 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağaca çaparak durabilin otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Türkmen (49) ve eşi Satiye Türkmen (44) araçtan fırlayarak yola savruldu. Otomobil sürücüsü Murat Türkmen ise, araçta sıkıştı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Abdullah Türkmen, eşi Satiye Türkmen ve oğlu Murat Türkmen, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Satiye Türkmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Abdullah Türkmen ve oğlu Murat Türkmen’in ise, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Diğer kaza ise Kastamonu-Araç karayolu Diphan Mevkiinde meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada Ekrem Güllü, Olcay Özata, Recep Öztürk, Recep Demircan ve Serkan Öztürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir kazada Kastamonu il merkezinde Öz Bereket Kavşağında yaşandı. Önündeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü Sedat H. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sedat H, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da özellikle Kastamonu-Ankara karayolu ile Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde zincirsiz araç geçişlerine müsaade edilmiyor. Kar yağışı nedeniyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürürken çok sayıda araç ise yollarda mahsur kaldı. Araçların imdadına ise yine emniyet güçleri ve Karayolları ekipleri yetişti.
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