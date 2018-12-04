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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı başladı, kayıp dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi

Kar yağışı başladı, kayıp dağcıyı arama çalışmalarına ara verildi

Ahmet Karakoç ile röp

Çığ Düşmesi Kayıp Dağcı Helikopter Kar Yağışı Irak 

-Hilal İşcen'den görüntü
-helikopterden görüntü
-detaylar

( NİĞDE )- Kayıp Dağcı Mustafa Kemal Karakoç’un ağabeyi Ahmet Karakoç:- ‘‘Allah'tan ümit kesilmez, mutlu haber bekliyoruz’’ NİĞDE

- Niğde Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası hayatta kalarak operasyonla kurtulan Hilal İşcan Demirkazık Dağı'na geldi. Hastaneden taburcu olan Hilal İşcan bölgede çalışmaların sürdüğü Mümtaz Çankaya Dağ evine geldi. İşcan, Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman ile görüşerek olayın detaylarını kurtarma ekiplerine anlattı. İşcan, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. "Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz" Çığ altına kalan 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç’un ağabeyi Ahmet Karakoç konuştu.
Pazar günü saat 16.00 sıralarında çığ sonrası Demirkazık Dağı'nda çığ sonrası dağ evinde çalışmalar devam ediyor. Pazar gününden bu yana bekleyişi sürdüren Kayıp Dağcı Mustafa Kemal Karakoç’un ağabeyi Ahmet Karakoç, "Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah ölü yaralı neyse umudumuzu koruyoruz. Mustafa Kemal dağcılığı seviyordu. 2-3 yıldır gidiyordu çoğundan haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya’dan geldik. Babamla amcamla beklemeye devam ediyoruz’’ dedi.
Bölgede kar yağışı nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

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