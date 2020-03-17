Kar yağışı - ARDAHAN

- Karla kaplı araçlar ve yollar - Kar yağışında yürüyenler - Kar temizliği yapan vatandaşlar - Vatandaşlarla röportaj - Araçlardan görüntü - Yürüyen vatandaşlar ve araçlarDoğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyorERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan 'da, kar yağışı nedeniyle yerleşim alanları beyaza büründü. - Ardahan Ardahan 'da aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor.Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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