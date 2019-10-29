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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kar yağışı altında zirveye tırmandılar Haberi

Kar yağışı altında zirveye tırmandılar Haberi

Drone görüntüsü

Ölümsüz Amatör Dağcı Saygı Duruşu Öğrenciler Kar Yağışı 

-Tırmanıştan detaylar
-Röportajlar
-Bayrak açılışı
-İstiklal Marşı'nın okunması

( ERZURUM -DRONE)- Erzurum’da ‘Cumhuriyet Tırmanışı’ düzenlendi ERZURUM

- Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü sebebiyle Erzurum’da tırmanış düzenlendi.
Amatör dağcılar ve öğrenciler, kar yağışı altında Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirveye tırmandı. Palandöken’de bir otelin önüne, saat 08.00’de otobüslerle gelen Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencilerine Erzurum Dağcılık İl Temsilciliği, Erzurum Kayak Kulübü, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Lisesi öğrencilerine eşlik ettiği yaklaşık 200 kişilik ekip, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi’ne tırmandılar. Kar yağışına aldırış etmeden, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Tırmanışa katılan dağcılar, ‘selfie’ çekerek, Cumhuriyet’in 96’ncı yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. Her hafta tırmanış yaptıklarını belirten amatör dağcılar, “29 Ekim Türkiye'miz için anlamı çok büyük. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Erzurum’un şuanda zirvesindeyiz. Bu iki gurur yaşıyoruz hem Erzurumlu olmanın, hem Cumhuriyet’i kutlamanın. Her hafta geliyoruz ama bugünün anlamı çok daha büyük. Hem Cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümü hem de bu hava da bu kadar insanı burada görmek Türkiye'mizin birlik beraberliği açısından çok önemli. Bugünün önemine binaen Palandöken’in en yüksek Ejder Tepesinde kutlamak istedik” dediler. Palandöken’in zirvesine çıkan dağcılar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak inişe geçti.
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