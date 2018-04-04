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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar yağışı Ağrılıları uykuda yakaladı

Kar yağışı Ağrılıları uykuda yakaladı

Ağrı kar yağışı

Yağan Kar Yağışı Irak 

-sokak lambaları ile bütünleşen kar
-genel detay

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’da gece yarısı etkili olan kar yağışı sokak lambalarının ışığı ile bütünleşince ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı. Ağrı’da gündüz saatlerinde etkili olan yağmur yerini gece yarısı kar yağışına bıraktı. Saat 02.30 sıralarında etkili olan kar yağışı Ağrılıları uykuda yakaladı. Öte yandan Nisan ayında ilk defa kente kar yağdı. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte kar yağışı sokak lamları ışığı ile adeta ortaya dans edercesine görüntüler çıkardı. Sokak lambalarının ışığı altında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Lapa lapa yağan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.
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