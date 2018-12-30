Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kar yağışı (2) - MALATYA Haberi

Kar yağışı (2) - MALATYA Haberi

- Tohma Kanyonu'nda kar manzarası - Tohma Çayı kar yağışı - Somuncu Baba Külliyesi kar manzarası - Tahsin Kalkan ile röportaj - Malatya , Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyorMALATYA (AA) - Malatya , Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Malatya kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.Vatandaşlar atkı ve bere takarak soğuktan korunmaya çalışırken, bazıları kar yağışından şemsiyeyle korumaya çalıştı.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle Malatya - Sivas kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı.İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde don beklendiği belirtildi.Darende ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle D - 300 kara yolunun yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri temizleme çalışmaları yürütüyor.Somuncu Baba Külliyesi ve Tohma Kanyonu civarında kar yağışıyla tabloluk manzaralar oluşurken gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı.Ankara'dan Malatya 'ya ziyarete gelen Tahsin Kalkan, ailesi ile geldiği Darende'yi herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

İlçenin her mevsim güzel olduğunu dile getiren Kalkan, "Manevi huzurunun yanında doğası ve tabiatı da çok güzel. Tohma Kanyonu içerisinden geçen çay çok güzel. Buranın ilk defa karlı manzarasını da görmüş olduk. Ailemiz ile bu güzel, tablo gibi manzaraların içerisinde gezdik ve fotoğraf çektirdik. Mutlaka buraları herkesin görmesini isteriz." dedi.

Bild Karla Mücadele Ziyaretçiler Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı