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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kar yağdı, araçlar yolda mahsur kaldı İzle

Kar yağdı, araçlar yolda mahsur kaldı İzle

Yolu temizleyen iş makineleri

Karayolları Mahsur Kaldı Kar Temizleme Uttu Kar Yağışı 

-İş makinelerinin çalışmaları
-Mahsur kalan araçların iş makineleri tarafından kurtarılmaya çalışılması

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şırnak ile Hakkari arasında bulunan karayolunda kar nedeniyle mahsur kalanların imdadına karayolları ekipleri yetişti. Yollar buz tuttu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı Köyü'nde bulunan 2 bin rakımlı Suvara Kodra geçidinde kar yağışı etkili oldu. Buz tutan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede gece gündüz kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Yüksek rakımlı olan geçitte mahsur kalan onlarca araç iş makineleri yardımıyla teker teker yoldan çıktıkları yerden çıkarılıyor.
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