Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar ve tipinin kapattığı yolları atla aştılar Video

Kar ve tipinin kapattığı yolları atla aştılar Video

- Kar, tipi atlı ekip ve detaylar

Kar Fırtınası Yüksek Gerilim Elektrik Kesintisi Objektif Kar Yağışı 

-- Ekiplerin yaşadıkları zorlukları anlatması
-- Zarar gören enerji nakil hatları
-- Fotoğraf görüntüleri

( AĞRI -ÖZEL)- Dondurucu havada enerji nakil direklerinde zorlu mesai AĞRI

- Türkiye'nin doğusunda, kış aylarının çetin geçtiği 7 ilde hizmet veren elektrik arıza ekipleri, soğuk hava, kar yağışı ve fırtınadan etkilenen enerji nakil hatlarının buzlarını temizliyor, devrilen direkleri onarıyor. Ekipler, kar ve tipiden kapanan yolları atlarla aşıyor. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta yaklaşık 2 bin 500 personel ile hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ, çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede, 650 kişilik eğitimli arıza ekibiyle yüksek gerilim hatlarındaki iletim telleri ve direklerin bakım-onarımını yapıyor. İletim telleri ile direklerde oluşan buzları yüksek gerilim hatlarına çıkarak ve zaman zaman da iletim tellerine büyük odunlar ile vurarak temizleyen ekipler, böylece enerji nakillerinde yaşanabilecek aksaklığın önüne geçmeye çalışıyor. Kar ve tipiden kapanan yolları da atlarla aşan ekipler direklerin bakım-onarımını yaparak elektrik kesintisinin önüne geçiyor. Ağrı’nın Hamur ilçesi kırsalında kar fırtınası dolayısıyla arızalan hatlara müdahale eden atlı ekip bin bir güçlükle karlı yolları aştı. Ekiplerin tipi altında çalışmaları objektiflere yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı