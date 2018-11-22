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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar ve tipiden dolayı yolu kapanan mezradaki hasta, kar üstü aracıyla kurtarıldı

Kar ve tipiden dolayı yolu kapanan mezradaki hasta, kar üstü aracıyla kurtarıldı

Kar ve tipi detaylar

Kurtarma Operasyonu Harekete Geç Sağlık Ekipleri Kar Yağışı Hasta Kurtarma 

-Sağlık ekipleri, hasta kurtarma operasyonu

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan mezradaki hasta, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi ekiplerince kar üstü (snow track) aracıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili olurken bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Ağrı’nın yüksek kesiminde ve merkeze 90 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarının verilmesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri kar üstü araçla yola çıktı. Kar ve tipiden yolu kapanan mezraya ulaşan ekipler hastaya ilk müdahalede bulundu. Ardından sedyeyle kar üstü aracına konulan hasta hastaneye kaldırıldı. “Doğu Anadolu'da kar yağışı ve yağmur etkili olacak” Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Özellikle akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenen bölgede Erzincan ve Iğdır ise aralıklarla yağmurlu olacak. (AA-AA)
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