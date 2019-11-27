Kar ve tipide mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

-yoldaki kardan detay

-kardan detaylar

-iş makinesinin yol açması

-mahsur kalan minibüsten ve vatandaşlardan detay

-vatandaşların minibüsü itmesinden detay

-Minibüs Şoförü Refik Aykut ile röp.

-mahsur kalan vatandaşlardan Erhan Süne ile röp.

-İl Özel İdare Operatörü Servet Sancar ile röp.

-hayvanların kara yakalanması

-hayvanlardan detay

-hayvanların karda yürümesi

-hayvan sahibi Cengiz Salkım ile röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 saat mahsur kalan 10 kişi, il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Muş’ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiinde aniden bastıran kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle 10 kişi köy minibüsünde mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 20-25 santimetreye ulaştığı yolda, Ağıllı köyüne gitmekte olan köy minibüsü kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi. Yolda mahsur kalan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın, durumu Muş İl Özel İdaresine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ilerlemekte güçlük çektikleri noktada iş makinesine zincir takmak zorunda kaldı. 3 saat mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, köy minibüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Karla kaplı yolu açan ekipler, vatandaşları köylerine zorlukla ulaştırdı. Minibüs Şoförü Refik Aykut, sabah kar fırtınasına yakalandıklarını belirterek, “Sağ olsun il özel idare ekipleri geldi. Şu anda bizi çekip kurtardılar. Tipiye tedbirsiz yakalandık. Zincir bağladık, ama zincirler koptu” dedi.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Erhan Süne de, 3 saatten beri yolda mahsur kaldıklarını söyledi.



Karın aniden bastırdığını kaydeden Süner, “Normalde kar bu kadar yoktu, aniden bastırdı. Zincir takmamıza rağmen koptu. Öncelikle jandarmayı aradık. Jandarma, il özel idareyi arayacağını söyledi.



Özel idareye ait iş makineleri buraya geldi. Araç şu anda yerinden kıpırdayamıyor. Dışarıda felaket bir tipi var. Aşırı şekilde fırtına tipi olduğu için çıkamadık. Soğuktu. Arabanın içinde ısınmaya çalışıyoruz şu an. Ekipler şu an yolumuzu açtılar. Biz de onları takip ederek köye kadar gideceğiz. Ekipler bizi köye bırakıp geri dönecekler. Allah, devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı. İl Özel İdaresi Operatörü Servet Sancar ise, Muş’un Çavuştepe mevkiinde şu anda 20 santimetre kar olduğunu söyleyerek, “Ağıllı köyüne gitmekte olan minibüste 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisini aldık. Şu anda vatandaşlara ulaştık. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yol açma çalışmamız davam ediyor. Köye kadar vatandaşları bırakıp geri döneceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, sabah saatlerinde meraya çıkartılan küçükbaş hayvanlar ise aniden bastıran fırtına ve tipi nedeniyle 5-6 saatlik yürüyüşün ardından ahırlarına ulaşabildi. Hayvanlarla birlikte tipi ve fırtına da mahsur kalan hayvan sahibi Cengiz Salkım da, hayvanları meraya çıkardığını, kar yağışı nedeniyle tekrar ahıra dönmek zorunda kaldığını söyledi.



Karın aniden bastırdığını ve mahsur kaldıklarını ifade eden Salkım, “Kar aniden bastırdı. Bizde orada mahsur kaldık. Hayvanlar kar yüzünden gelmiyordu. Hayvanları şu anda ahıra götürüyoruz. Saat 11.00’den beri yoldayız. Sabah 08.00’de hayvanları meraya çıkarıyoruz. Yaklaşık 5-6 saattir yoldayız” şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)



loading...