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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 13'ü öğrenci 15 kişi kurtarıldı - AĞRI

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 13'ü öğrenci 15 kişi kurtarıldı - AĞRI

- Yolda kalan öğrenci servisinden görüntüler - İş makinesiyle yapılan çalışmadan görüntüler - Mahsur kalanlar arasında bulunan Başköy muhtarı Şehmus Salman ile röportajKar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 13'ü öğrenci 15 kişi kurtarıldıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 13'ü öğrenci 15 kişi, İl Özel İdare ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından köylerine ulaştırıldı.İlçeye 35 kilometre mesafedeki Başköy köyüne öğrenci taşıyan servis minibüsü, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle köye 4 kilometre mesafede yolda kaldı.Araç daha fazla ilerleyemeyince durum İl Özel İdare ekiplerine bildirildi.
Bölgeye giden ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından 13'ü öğrenci 15 kişiyi yolu açıp köylerine ulaştırdı.Mahsur kalanlardan Başköy Muhtarı Şehmus Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri ilçe merkezinden getirirken kar yağışı ve tipiye yakalandıklarını belirterek, "2 saat mahsur kaldık ama sağ olsun Özel İdare ekiplerimiz bölgeye gelerek bizi kurtardı." dedi.

Mahsur Kaldı Köy Muhtarı Şiddetli Tipi Öğrenci Servisi Kar Yağışı 

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