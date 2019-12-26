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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - BİTLİS

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - BİTLİS

- Yolda kalan araç sürücülerinden görüntüler - Kara saplanan araçların kurtarılmasıKar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Tatvan Hizan kara yolunun Panor Dağı bölgesinde sürücüler, etkili olan olumsuz hava koşulları ve sisten dolayı ilerlemekte güçlük çekti.Bazı araçların kara saplandığı yolda mahsur kalan vatandaşlar durumu karayolları ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, araçları bulundukları yerden çıkararak, yolu açtı.Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından sürücüler, ilerlemeye başladı.

Karayolları Bild Gesi 

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