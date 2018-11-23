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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı İzle

Kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı İzle

YAĞAN KAR

Karayolları Mahsur Kaldı Jandarma Akalan Kar Yağışı 

-YOL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
-YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak-Hakkari karayolunda ani bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler kısa sürede yolu açarken kara saplanan bazı araçlar jandarma tarafından kurtarıldı. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyündeki 2 bin 80 rakımlı Suvarı Kodra Geçidi şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücü ve yolcuların imdadına karayolları ekipleri ve jandarma koştu. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol kısa sürede tekrar trafiğe açıldı. Kara saplanan araçlar karayolları ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü Nazmi Kurt ekiplere teşekkür ederek, “Şırnak’tan Hakkari’ye gidiyoruz. Çok kar yağışı var ve tek yolumuz bu. Sağ olsun ekiplerimiz sürekli imdadımıza koşuyor” dedi.
Yetkililer bu yolu kullanacak olan sürücüleri zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.
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