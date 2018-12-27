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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar ve tipi kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı İzle

Kar ve tipi kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı İzle

Kar ve tipide kalan araçlar

Mahsur Kaldı Hastane Jandarma Devlet Hastanesi Kar Yağışı 

-Araçların kutarılmaya çalışılması
-kaza yapan araçlar
-Genel ve detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl-Erzurum karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi de yaralandı. Bingöl'ün Karlıova ile Erzurum'un Çat ilçesi arasında kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgede bazı araçlar yoldan çıkarak kara saplandı. Polis, Jandarma ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla kara saplanan araçlar kurtarılmaya çalışıldı. Araçların mahsur kaldığı yolun Kantarkaya köyü yakınlarında ise kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş'tan Erzurum'a hasta götüren 49 DB 692 plakalı otomobil, 49 F 1984 plakalı araca kar ve tipiden düşen görüş mesafesi nedeniyle arkadan çarptı.Kazada 4 kişi yaralandı.Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Dünde aynı yol kar ve tipi nedeniyle 9,5 saat ulaşıma kapatılmıştı. Bölgede yeniden başlayan kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi (AT-HİV-
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