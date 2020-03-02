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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kar ve sis etkili oldu - HAKKARİ

Kar ve sis etkili oldu - HAKKARİ

- Kentten görüntü - Üzerinde kar biriken araçlar - Çevre yolunda seyir halindeki araçlar - Vatandaşlardan görüntüHAKKARİ - Hakkari genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 24 köy ve 64 mezra yolu ulaşıma kapandı.Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler çevre yolu ve Hakkari - Yüksekova kara yolundaki Depin bölgesinde ilerlemekte güçlük çekti.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de kent merkezi ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

Karla Mücadele Gesi Kaldırımlar 

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