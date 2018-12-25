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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Kar uyarısı okulları tatil ettirdi

- Kar uyarısı okulları tatil ettirdi

arşiv görüntüler

( SİVAS ) SİVAS

Sosyal Medya Kullar Kar Yağışı 


- Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından eğitim ve öğretime yarın ara verildiği duyuruldu. Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından Sivas'ta eğitim ve öğretime yarın ara verildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından,"Gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." dedi.
(UY-
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