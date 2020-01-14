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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kar tatilini fırsat bilen çocukların kızak keyfi

Kar tatilini fırsat bilen çocukların kızak keyfi

İş makinaları ilçede temizlik

Yarış Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Binalarda oluşan buz sarkıtları
-Çocukların kızaklarla kaymaları
-Çocukların kartopu eğlencesi
-Çocukların röportajları
-Genel detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bunu fırsat bilen çocuklar ise kızakla kayarak keyif çıkardı. Başkale’de etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri; kar küreme, tuzlama ve toplama çalışmalarına başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kapanan 14 mahalle ve 9 mezra yolunun tekrar açılması için çalışmalarına devam ediyor. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken, araba ve evlerin camları buz tutarken binaların çatılarında ise uzun buz sarkıtları oluştu. Kış mevsiminin çetin geçtiği Başkale’de kar en çok çocukların yüzünü güldürüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu ilçede, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kayarak keyifli bir gün geçirdi. Aile büyüklerinin yardımıyla bidon, boru ve korniş kullanarak yaptıkları kızaklarla Yeni Mahalle’deki tepelere çıkan çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Çocuklardan Şevket Tekin, karın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kızakla kaymanın keyif verici olduğunu belirten Tekin, "Arkadaşlarımızla bir araya gelip karlı tepelerde kayıyoruz. Kızaklarla rampalardan atlayış gerçekleştiriyoruz" dedi.
Çocuklardan Serdar Ertaş da, sabah fırtına ve buzlanmadan dolayı tatil haberini alır almaz kayma pistine geldiklerini ifade ederek, “Eğlenceli zaman geçiriyoruz. Çok güzel oluyor” şeklinde konuştu.
(HA-MSA-Y)
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