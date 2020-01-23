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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kar Safranbolu'ya bir başka yakışıyor

Kar Safranbolu'ya bir başka yakışıyor

Kar yağışından detay

Yabancı Turist Kuş Bakışı Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Köpeğin karda oynamasından detay
-Köpek ile sahibinden detay
-Samet Türker ile röp
-Hıdırlık tepesinden detay
-Safranbolu yazısıdan detay
-Genel detay
-Ayça-Mehmet Şanlı çiftinden detay
-Ayça Şanlı ile röp

( KARABÜK )- Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu beyaz gelinliğini giydi- Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları KARABÜK

- UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme ve camilerin bulunduğu Safranbolu’da, karla kaplanan ve beyaza bürünen tarihi yapılar eşsiz görüntüler oluşturdu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Safranbolu’da vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Safranbolu Köyiçi mevkisinde kar keyfini köpeğiyle çıkaran Samet Türker, "Çok güzel kar yağıyor, kara hasret kaldık. Sumo isimli köpeğimle oynadık. Çok zevkliydi, karın tadını çıkarıyoruz şuan" dedi.
Adana’dan Safranbolu’ya gezi amaçlı gelen Ayça ve Mehmet Şanlı çifti, karlı kaplı kente kuş bakışı bakan Hıdırlık Seyir Tepesi'nde bol bol hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İlk defa bu kadar yoğun kar yağışı gördüğünü ifade eden Ayça Şanlı, “Güzel bir deneyim oldu bizim için eşimle birlikte. Tarihi bir kentteyiz. Araştırmayı çok seviyoruz. Safranbolu evleriyle ilgili çok güzel şeyler duyduk” diye konuştu.
Daha önce yaz ayında geldiğini söyleyen Şanlı, kar yağışının Safranbolu’ya çok yakıştığını kaydetti.

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