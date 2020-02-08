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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar, Pierre Loti'de kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar, Pierre Loti'de kartpostallık görüntüler oluşturdu

drone görüntüsü

Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 

-Haliç Köprüsü
-Pierre Loti Tepesi
-Kar manzarası
-Gen detay

( İSTANBUL -EK-DRONE)-Pierre Loti'deki kar manzaraları havadan görüntülendi İSTANBUL

- Eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi'nde yağan karla kartpostallık manzaralar oluştu.İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, şehirde renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan Eyüp'deki Pierre Loti Tepesi de kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tarihi Pierre Loti Tepesi'nde kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
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