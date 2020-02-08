Kar, Pierre Loti'de kartpostallık görüntüler oluşturdu

-Haliç Köprüsü

-Pierre Loti Tepesi

-Kar manzarası

-Gen detay



( İSTANBUL -EK-DRONE)-Pierre Loti'deki kar manzaraları havadan görüntülendi İSTANBUL



- Eşsiz İstanbul manzarası ile turistlerin uğrak yeri olan Pierre Loti Tepesi'nde yağan karla kartpostallık manzaralar oluştu.İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, şehirde renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan Eyüp'deki Pierre Loti Tepesi de kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tarihi Pierre Loti Tepesi'nde kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.



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