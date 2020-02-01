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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yaşlı adama böyle çarptı Haberi

Kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yaşlı adama böyle çarptı Haberi

- KAZA ANI

İlk Müdahale Araç Kamerası Kaldırımlar Yaşlı Adam Kar Yağışı 

-- YAŞLI ADAMIN YOLA SAVRULMASI
-- VATANDAŞLARIN YARDIMI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, kaldırımın karla kaplanması nedeniyle yolda yürüyen yaşlı adama otomobil çarptı. Kaza anı başka bir otomobilin araç kamerasıyla anbean kaydedildi. Kaza, dün sabah saatlerinde Yaşamkent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışından dolayı karla kaplı kaldırımlardan yürüyemeyen yaşlı bir vatandaşa, yol kenarında yürüdüğü sırada kavşağa hızlı giren bir otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam karların üzerine düştü. Yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı vatandaş, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı anbean kaydedildi Kaza anı başka bir otomobilin araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde, yaşlı adamın yol kenarında yürüdüğü sırada kavşağa giren otomobilin hızla çarptığı ve çevredeki vatandaşların yaralı adama yardım için koştukları yer aldı.
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