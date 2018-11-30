Kar nedeniyle karayolunda tuzlama çalışmalarına başlandı - ÇANAKKALE
- Kentten kar yağışı detayları. Çanakkale 'de kar yağışı - Yağış nedeniyle Çanakkale - İzmir karayolunun Erenköy ve Yenimahalle mevkilerinde tuzlama çalışmalarına başlandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de sabaha karşı başlayan kar yağışı sürüyor.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı 03.00'de başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinin yüksek kesimleri ile Çanakkale - İzmir karayolunun bazı noktalarında etkili oluyor.Yağış nedeniyle Çanakkale - İzmir karayolunun Erenköy ve Yenimahalle mevkilerindeki bazı noktalarda kar birikintileri oluştu.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri ise yağışın neden olduğu birikmeleri temizlerken sıkıntılı bölgelerde ise tuzlama çalışması başlatıldı.Özellikle yüksek kesimlerde ve rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.Erenköy viyadüğünde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.Karayolları yetkilileri, yağış nedeniyle kentteki yollarda kapanma bulunmadığını, ekiplerin görev başındaki çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.