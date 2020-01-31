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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kar nedeniyle kapanan Bolu Dağı trafiğe açıldı

Kar nedeniyle kapanan Bolu Dağı trafiğe açıldı

Yolda kalan tır ve kamyonlardan görüntü

Karayolları Kar Yağışı 

-İstanbul şeridinde yavaş yavaş ilerleyen araçlardan görüntü
-Trafik ekibinin telefonda yolda engel kalmadığını söyleyerek yolun yeniden trafiğe açıldığını söylemesi
-Karayolları ekiplerinin yolda çalışma yapması
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı trafik ekipleri ve karayolları ekiplerinin yoğun çalışması ile yeniden trafiğe açıldı. Akşam saatlerinden itibaren Bolu Dağını etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşanmıştı. Kar yağışını artması ile birlikte yolda biriken kar nedeniyle ise saat 19.00’dan sonra yolda kamyon ve tırların kalması nedeniyle Bolu Dağı Ankara şeridi tamamen trafiğe kapanmış, Bolu Dağı’nı kullanan sürücüler ise Kaynaşlı gişelerden TEM Otoyoluna yönlendirilmişti. Karayolları ve trafik ekiplerinin yoğun çalışması ile yolda biriken karlar temizlendi. Ardından yolda kalan tır ve kamyonlar yoldan çekildi ve araç trafiğine kapatılan Bolu Dağı Ankara şeridi yeniden trafiğe açıldı.
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