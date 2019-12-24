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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı - KAHRAMANMARAŞ

Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunda bekletilen araçlardan görüntüler - Karayolları ekiplerinin çalışmalarından görüntülerKar nedeniyle Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı - Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyorKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller bölgesinde trafik akışının durmasına neden oldu.Ağır vasıta araçların karlı yolda ilerleyememesi ve bazı tırların kayarak yolu kapatmasından dolayı kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Kara yolunun Kayseri istikameti ulaşıma tamamen kapanırken, yolun Kahramanmaraş istikametinde ise trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.Denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş ve Göksun trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Gesi Trol 

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