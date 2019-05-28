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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kar maskeli soyguncular tutuklandı Video

Kar maskeli soyguncular tutuklandı Video

Hırsızlık anı

Maskeli Soyguncu Ormanlı Hırsız Cep Telefonu Maskeli Soygun 

-Hırsızların adliyeye çıkarılması

( BALIKESİR )- Cep telefonu bayilerini soyan hırsızlar kameraya yakalandı BALIKESİR

- Balıkesir’de cep telefonu bayilerini soymaya çalışan ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 hırsızdan ikisi polisin ısrarlı takibi sonucunda yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir’de bulunan bir cep telefonu dükkanından çaldıkları telefonlarla kaçan 4 kişi Balıkesir-Bursa yolunda uygulama noktasında polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı.
Orta refüjden karşı yola geçen aracın lastiklerinin patlaması sonucunda otomobil daha fazla ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı. Araç içerisinden kaçmaya çalışan U.G ve E.T yakalanırken, çalınan cep telefonları ise ormanlık alanda 2 çuval içerisinde bulundu. Yakalanan U.G. ve E.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan diğer iki firari şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.
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