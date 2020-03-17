Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS

Kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS

- Kaza yapan araçların görüntüsü - Trafik polislerinin çalışması Kar kürüme aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta kar kürüme aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Nurettin Yıldız yönetimindeki Sivas Belediyesine ait 58 BA 949 plakalı kar kürüme kamyonu ile Dursun Ali Boli idaresindeki 25 EB 311 plakalı otomobil, Sivas - Erzincan kara yolunun Organize Sanayi kavşağında çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Mine Boli (59) ve torunu Sudenaz Sağlam (15) yaralandı.Elinden yaralanan sürücünün tedavisi olay yerinde yapılırken diğer yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı